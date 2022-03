Ucraina se afla in cea de-a 20-a zi de razboi, asta dupa ce in urma cu trei saptamani Rusia a invadat țara vecina Romaniei. Pana in prezent, mii de persoane și-au pierdut viața, iar Volodimir Zelenski a anunțat ca 100 de copii au murit in atacuri.