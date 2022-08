Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera de la Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat 84 de cetateni din Siria, Turcia, Bangladesh, India, Maroc, Egipt si Pakistan, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in trei automarfare incarcate cu diverse bunuri. Alti 6 cetateni afro-asiatici…

- Persoanele in cauza au fost conduse la sediul sectorului politiei de frontiera pentru cercetari.Zi incarcata pentru politistii de frontiera. Acestia au depistat la puncte de Trecere a Frontierei Nadlac II si Varsand ascunsi in doua mijloace de transport, respectiv la frontiera verde, douazeci si unu…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat 26 de cetateni provenind din India, Bangladesh, Pakistan si Afganistan care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria cu scopul de ajunge in Spatiul Schengen. Acestia se aflau ascunsi in doua automarfare.Potrivit…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat 53 de cetateni provenind din India, Bangladesh, Pakistan, Turcia și Siria care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria cu scopul de ajunge in Spatiul Schengen, ascunsi in doua automarfare inmatriculate…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat, ascunsi intr-un TIR incarcat cu detergent, patruzeci și unu de cetateni din Pakistan, India, Nepal și Bangladesh care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, cu intentia de a ajunge in Spatiul Schengen.…

- Zeci de cetateni din Pakistan, India, Nepal si Bangladesh, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, cu intentia de a ajunge in Spatiul Schengen, au fost depistati luni, 4 iulie, de politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II.Conform politistilor, 41…

- Politistii de frontiera din Nadlac II au depistat cincizeci si trei de cetateni din provenind din diferite state, care intentionau sa treaca ilegal frontiera de stat in tara vecina, ascunsi in trei ansambluri rutiere. Alti cinci cetateni din Afganistan, Pakistan și India au fost depistati de catre politistii…

- Ascunsi intr un TIR incarcat cu sicrie, 36 de cetateni straini intentionau sa treaca ilegal frontieraPolitistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat, ascunsi intr un TIR incarcat cu scrie, treizeci si sase de cetateni din Bangladesh, India, Pakistan si Maroc…