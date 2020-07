Aproape 10 milioane de vindecări de COVID-19 în lume Peste 16 milioane de noi cazuri de contaminare cu noul coronavirus au fost inregistrate oficial la nivel mondial, intre care mai mult de jumatate in SUA, in America Latina si in Caraibe, potrivit unui bilant realizat de AFP, pe baza unor surse oficiale duminica la 05:10 GMT disponibile și aici. La nivel planetar, aproape 10 […] The post Aproape 10 milioane de vindecari de COVID-19 in lume appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

