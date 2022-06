Stiri pe aceeasi tema

- Nu prea curand, e clar, dar Timișoara ar putea avea centura feroviara, care sa scoata traficul de marfa din centrul orașului. Consiliul Județean a lansat deja licitația publica pentru serviciile de realizare a studiului de fezabilitate. Mai exact, CJ Timiș iși propune sa realizeze un traseu de cale…

- Timișoara ar putea avea centura feroviara, care sa scoata traficul de marfa din centrul orașului. Consiliul Județean a lansat licitația publica pentru serviciile de realizare a studiului de fezabilitate.

- Administrația județeana are idei mai și inedite pentru transportul feroviar din zona Timișoarei. Consiliul Județean Timiș iși propune realizarea unei centuri feroviara a orașlui, fiind lansata licitația publica pentru stabilirea firmei care va face studiul de fezabilitate. Mai exact, CJ Timiș iși propune…

- Charlie Ottley, realizatorul celebrelor documentare Wild Carpathia și Flavors of Romania, a ramas fara mai multe echipamente esențiale, dupa ce a fost talharit in Timișoara, informeaza Consiliul Județean Timiș.Charlie Ottley, aflat in Timișoara pentru a filma un clip de promovare al județului Timiș,…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat ca in zilele care urmeaza vor demara procedurile pentru relansarea contractului pentru studiul de fezabilitate pentru noul drum care va lega Craiova de Lugoj. Vineri, Sorin Grindeanu s-a aflat la Timisoara si a criticat modul in care proiectul drumului…

- Consiliul Județean Timiș invita persoanele interesate sa aiba afaceri in centrul Timișoarei sa ia parte la licitația lansata pentru inchirierea de spații la Bastionul Theresia. Inchiriere este de 22,25 lei/mp construit/luna+TVA.

- Peste 5 luni ar trebui sa fie gata studiul de fezabilitate si proiectul tehnic. Contractul pentru aceste servicii a fost semnat ieri la Consiliul Judetean. „As vrea sa le spunem tuturor iesenilor ca in 2024-2025 vom avea in jurul municipiului Iasi un drum judetean pe care il numim generic Centura de…

- Continua lucrarile pe șantierul Centurii de Sud a Timișoarei. Potrivit reprezentanților DRDP Timisoara, stadiul lucrarilor se apropie abia de 50%. In urma cu trei luni, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, se declara nemulțumit de stadiul investiției, care ar fi trebuit sa fie atunci de 70 la…