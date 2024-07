Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii se reunesc in ședința Biroului Permanent Național al PNL, o ședința care vine intr-un context extrem de tensionat. Liderul PSD și premier, Marcel Ciolacu, a trecut peste coaliție și a inițiat consultari cu toate partidele pentru a stabili data alegerilor prezidențiale.

- Acordul parintelui/parinților sau al reprezentantului legal pentru efectuarea calatoriei in afara țarii de catre un minor trebuie sa fie materializat intr-o declarație notariala, conforma cu legea. The post SCHIMBAREA LEGII Actele necesare pentru ieșirea din Romania cu copiii first appeared on Informatia…

- Premierul Marcel Ciolacu a votat, astazi, la Școala Gimnaziala „Episcop Dionisie Romano” din municipiul Buzau. Șeful Executivului a venit insoțit de primarul Constantin Toma și de senatorul Lucian Romașcanu, iar la final a facut declarații. Am votat pentru o echipa valoroasa care a știut sa implementeze…

- ”Agroland Business System (BVB: AG), grup antreprenorial romanesc de retail, agricultura si alimentatie, care detine cea mai mare retea de magazine agricole din Romania, raporteaza, la nivel consolidat, venituri din exploatare in valoare de 74,5 milioane de lei in primul trimestru din 2024, o crestere…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu se ia de liderul AUR, George Simion, dupa ce președintele formațiunii a cerut ca lui CTP sa i se interzica portul de arma. Ieșirea lui Simion a venit imediat dupa incidentul n care premierul Slovaciei a fost impușcat.

- Selectionata Romaniei a invins echipa Japoniei cu scorul de 4-2 (2-1, 1-0, 1-1), sambata, in ultimul sau meci de la Campionatul Mondial de hochei, Divizia I, Grupa A, de la Bolzano (Italia), potrivit Agerpres.

- Guvernul a aprobat, joi, o hotarare conform careia persoanele fizice majore, care insotesc minorii la iesirea din tara, nu vor mai fi obligate sa prezinte certificatul de cazier judiciar. „O alta decizie de interes pentru cetateni se refera la simplificarea procedurilor de calatorie la iesirea din tara…

- Divizionara A2 de volei masculin Știința Bacau are toate șansele de a deveni in sezonul 2024-2025 divizionara A1 Știința Bacau. Invingatori vineri, dupa un meci nebun, cu 3-2 (19, 20, -23, -21, 12) contra celor de la CSM București, bacauanii au caștigat și al doilea joc al Turneului de Promovare de…