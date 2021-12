Stiri pe aceeasi tema

- Academicianul Dan Berindei, personalitate marcanta a elitei intelectuale romanesti si reprezentant de seama al istoriografiei noastre, a murit, joi, la varsta de 98 de ani, anunta Academia Romana.

- Ana Morodan este cunoscuta in Romania drept Contesa digitala. Vedeta a facut cateva marturisiri despre viața ei. Invitata la emisiunea moderata de Denise Rifai, blondina a vorbit despre viața ei. Are 36 de ani și a lasat o cariera in avocatura și antreprenoriat pentru lumea digitala, acolo unde este…

- Un grav accident de circulație a avut loc intre Dej și Beclean. Un bistrițean de 70 de ani a murit. O femeie a ramas incarcerata, iar cainele care era cu ei in mașina, ranit. GRAV accident de circulație azi, intre Beclean și Dej, in Sanmarghita. In urma apelului la 112, s-au deplasat de urgența: pompierii…

- O noua tragedie pe soselele din Prahova. Un carutas in varsta de 33 de ani si-a pierdut viata in urma unui accident produs pe drumul judetean 101B, pe raza comunei Bratasanca. Potrivit IJP Prahova, un autoturism condus de un barbat in varsta de 31 de ani a intrat in atelajul hipo, iar in urma impactului,…

- Un motociclist in varsta de 20 de ani a murit intr-un accident produs, sambata dimineata, in Pasajul Unirii din Bucuresti, informeaza Brigada de Politie Rutiera. Brigada Rutiera a informat ca, in jurul orei 10,00, a fost sesizata prin apel la 112 cu privire la producerea unui accident rutier in Pasajul…

- Lumea teatrului e din nou in doliu, asta dupa ce marele actor Papil Panduru a murit. Aceasta s-a stins din viața la varsta de 86 de ani. Artistul a jucat in 80 de filme și zeci de piese de teatru, iar in 2019 a primit Premiul de excelența pentru intreaga sa activitate.

- Un tanar in varsta de 35 de ani din Arges, intubat de mai multe zile, a murit vineri. El era intubat de apriximativ o saptamana, din ziua in care i s-a nascut fiul. Barbatul era diagnosticat cu COVID-19 si internat la sectia ATI a Spitalului de Urgenta Pitesti. Tanarul a ajuns in stare grava la spital…

- Doliu in lumea afacerilor! Cunoscutul om de afaceri francez și fost ministrul in guvernul lui Pierre Beregovoy, Bernard Tapie, s-a stins din viața in aceasta dimineața la varsta de 78 de ani. Vestea cutremuratoare prin care lumea a aflat ca acesta a incetat din viața, a fost facuta chiar de catre familia…