Aprecieri ale preşedintei Senatului, Anca Dragu Aprecieri ale presedintei Senatului, Anca Dragu Anca Dragu. Foto: Agerpres Majorarea alocațiilor pentru copii ar trebui luata în discuție doar dupa o evaluare a încasarilor la buget facute pâna la jumatatea anului, este de parere președinta Senatului, Anca Dragu. Ea a precizat ca o astfel de decizie va putea fi luata în calcul probabil dupa rectificarea bugetara.

Anca Dragu: Stim ca economia în general, creșterea economica a fost peste așteptari, trebuie sa vedem și cum stam la încasari, cum stam la partea de finanțare a deficitului,…

- Majorarea alocatiilor copiilor este o decizie politica, dar ea trebuie sa fie foarte bine fundamentata pe cifre tehnice, iar o analiza privind veniturile si cheltuielile bugetului de stat va fi facuta la jumatatea lunii iulie, dupa sase luni de executie bugetara, a declarat luni presedintele Senatului,…

