India ar putea fi marele beneficiar al problemelor din China urmand sa devina tara unde se va muta o mare parte din productia dispozitivelor Apple, in frunte cu iPhone si iPad. Din cauza tensiunilor comerciale dintre SUA si China, precum si, mai nou, a evenimentelor care afecteaza cea mai mare fabrica Foxconn, Apple vrea sa-si diversifice productia, mutand o parte din productie in India si Vietnam. Dincolo de iPhone-uri, a caror productie va avea de suferit in ultimul trimestru al anului din cauza situatiei din Zhengzhou, Apple vrea acum sa mute in India si parte a productiei de iPad. Anterior,…