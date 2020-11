Apple va reduce comisionul pentru unii dintre dezvoltatori

Apple a anuntat ca reduce la 15% comisionul pe care trebuie sa-l plateasca pentru inscrierea in App Store dezvoltatorii ale caror venituri anuale nu trec de 1 milion de dolari pe an. Noua reglementare face parte din ceea ce Apple numeste App Store Small Business Program, un program care-si propune sa ajute micii dezvoltatori, oprindu-le un comision mai mic inainte ca veniturile anuale ale acestora sa depaseasca pragul de 1 milion de dolari. Comisionul pentru micii dezvoltatori va intra in vigoare de la 1 ianuarie si va reprezenta jumatate din comisionul de 30% oprit pana acum, fara discriminare,…