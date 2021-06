Apple va pune pe ceasuri senzori de temperatură și de măsurare a glicemiei Apple ar vrea ca la anul sa puna pe ceasurile Watch senzor de temperatura și lucreaza la un senzor care sa masoare glicemia, însa va trece mai mult timp pâna când acesta va fi disponibil pe noile produse, scrie Bloomberg. Presa a scris în ultimii ani ca Apple ar fi vrut sa puna mai mulți senzori pe ceasul smart, însa este extrem de complicata dezvoltarea unor senzori atât de mici care sa masoare cu exactitate tensiunea, glicemia sau temperatura. Din acest motiv omologarea acestor senzori este complicata.



Apple va lansa în acest an generația a șaptea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

