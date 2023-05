Stiri pe aceeasi tema

- Brad Smith, președintele Microsoft, a raspuns in termeni duri joi deciziei Marii Britanii de a bloca achiziția de catre gigantul american de software a studioului Activision Blizzard, tranzacție care ar fi fost cea mai mare din istoria Microsoft, dar și din istoria industriei de gaming, relateaza Reuters.

- Castile de realitate virtuala ale Apple vor rula sute de mii de aplicatii pentru iPad si vor adopta o abordare atotcuprinzatoare a functiilor, potrivit unui articol Bloomberg, preluat de CNBC, scrie news.ro.In incercarea de a atrage atat dezvoltatorii, cat si consumatorii, Apple a inclus functionalitati…

- Statuia Lupa Capitolina din Cluj, numita și Statuia Lupoaicei de catre clujeni, este o copie a Lupei Capitolina din Roma, care a fost daruita in anul 1921 de municipalitatea din Roma orașului Cluj, ca simbol al legaturii de latinitate intre Italia și Romania. Iata un scurt istoric al insemnatații statuii…

- Istoria Companiei de Transport Public Cluj-Napoca (CTP) este una recenta, luand ființa abia la 1961, sub numele de Intreprinderea de Transport Urban Cluj. Istoria autobuzelor clujene, insa, este una care se intinde pe parcursul unui secol intreg. Iata imagini nemaivazute care parcurg istoria transportului…

- De ani de zile se vorbește despre primele caști de VR pe care Apple le va lansa, iar acest lucru s-ar putea intampla in iunie, la conferința anuala a dezvoltatorilor, spun surse citate de Bloomberg. Despre aceste caști de „mixed reality” au aparut multe zvonuri in ultimii ani, inclusiv ca ar putea costa…

- Apple a confirmat oficial data la care va tine WWDC 2023, a doua cea mai importanta conferinta a sa, dupa evenimentul pe care il tine de obicei in toamna pentru a ne prezenta noi iPhone-uri. Azi am aflat ca intre 5 iunie si 9 iunie 2023 are loc seria de conferinte WWDC. Evenimentul va avea loc in Apple…

- Se tot vorbește despre meseriile viitorului, insa nici prin cap nu ne trec acum cele care o sa fie la mare cautare in doar cațiva ani: inginer imprimare organe 3D, controlor trafic drone, ghid turistic spațial, instalator de biofilm, consultant in valuta

- Posta Romana ia in calcul vanzarea sediilor din mediul rural, fie catre autoritatile locale, fie catre alte persoane fizice sau juridice interesate. Directorul companiei, Valentin Stefan, spune ca aceasta detine peste 5.000 de puncte fizice si nu are resursele necesare pentru a le intretine sau moderniza.…