Apple va lansa o aplicaţie dedicată muzicii clasice (Video) Apple Music Classical, noua aplicatie care va fi lansata la sfarsitul lunii martie de grupul american, promite "cel mai mare catalog de muzica clasica din lume", cu albume exclusive si un mod de cautare avansat, informeaza AFP. Cu cinci milioane de piese, aplicatia ar putea concura cu putinele aplicatii dedicate exclusiv muzicii clasice, si in special cu Idagio, in prezent singurul abonament din lume pentru streaming audio si concerte (doua milioane de piese), potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

