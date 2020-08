Apple va deschide un magazin plutitor – FOTO

Apple a anuntat ca urmeaza sa lanseze un magazin plutitor in Singapore. Plasat in apropierea resortului Marina Bay Sands, viitorul magazin Apple va avea o forma noua, nemaiintalnita la un magazin al companiei. Dincolo de faptul ca va fi primul magazin Apple plutitor, acesta va lua forma unui dom rotund pe toate partile, cu exceptia bazei, construit pe locul unui fost club de noapte. Exteriorul cladirii va fi compus din panouri de sticla, care vor reflecta cerul in timpul zilei si vor straluci ca o lanterna noaptea, spun oficialii companiei. Vor exista doua caii de acces: un pod la suprafata si…