Stiri pe aceeasi tema

- Apple va solicita angajatilor din retail si corporativi sa furnizeze dovada unei vaccinari cu un rapel pentru Covid-19, potrivit unui email intern citat de site-ul The Verge, transmite Reuters, conform news.ro. Incepand cu 24 ianuarie, angajatii nevaccinati sau cei care nu au prezentat dovada…

- Apple va solicita angajatilor din retail si corporativi sa furnizeze dovada unei vaccinari cu un rapel pentru Covid-19, potrivit unui email intern citat de site-ul The Verge, informeaza Reuters, citata de News.ro . Incepand cu 24 ianuarie, angajatii nevaccinati sau cei care nu au prezentat dovada ”Din…

- Compania Apple va solicita de la sfarșitul lunii ianuarie angajatilor din retail si corporativi sa prezinte dovada vaccinarii anti-COVID cu a treia doza, potrivit unui email intern citat sambata de site-ul american de știri The Verge, informeaza CNN. Masura a fost luata in contextul noul val de infectari…

- Incepand cu 24 ianuarie, angajatii nevaccinati sau cei care nu au prezentat dovada vaccinarii vor avea nevoie de teste Covid-19 negative pentru a intra la locurile de munca Apple. The Verge a scris ca nu este clar daca cerinta de testare se aplica atat angajatilor corporativi, cat si angajatilor din…

- Meta, compania-mama a Facebook, va solicita angajaților doza booster a vaccinului COVID-19 pentru a putea lucra din birourile sale din SUA, dupa cum a raportat The Wall Street Journal. Meta spusese deja ca angajații birourilor din SUA ar trebui sa fie vaccinați impotriva COVID-19 cand se vor intoarce…

- Apple Inc a devenit prima companie din SUA care a ajuns la o capitalizare de piata de 3.000 de miliarde de dolari, datorita increderii investitorilor ca producatorul de iPhone-uri va lansa in continuare cele mai bune produse, in conditiile in care exploreaza noi domenii, cum ar fi vehiculele autonome…

- Gigantul american de software a adaugat ca va continua sa participe la CES de la distanta, potrivit unei declaratii trimise prin e-mail. The Verge a fost prima companie care a anuntat vineri ca Microsoft nu va participa fizic la CES. Alte cateva companii, inclusiv producatorul american de automobile…

- Amazon a anuntat ca ”respinge in totalitate” decizia autoritatii de reglementare italiene si ca va face apel. Autoritatile de reglementare la nivel global au intensificat supravegherea gigantilor din sectorul tehnologiei, dupa o serie de scandaluri legate de respectarea vietii private si a dezinformarilor,…