Apple va avea emisii zero de carbon spre anul 2030 Apple a anunțat despre planurile sale de a deveni "neutru de carbon" pina in 2030. Aceasta inseamna ca fiecare dispozitiv vindut in timpul producției și utilizarii nu va afecta clima. Apple a anunțat ca va deveni complet neutra in ceea ce privește emisiile de carbon pina in 2030. Deja acum compania lasa amprenta de carbon zero, dar, ca parte a noului plan, aceasta abordare va fi extinsa la la Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

