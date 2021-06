Stiri pe aceeasi tema

- Apple a anunțat la evenimentul anual al dezvoltatorilor noua versiune iOS 15 și o mulțime de noutați care au în centru noțiunea de ”privacy” (confidențialitate). Mulți acuza Apple ca a ajuns sa controleze cu ”mâna de fier” ecosistemul sau, dar compania spune ca le…

- Microsoft a anunțat, in sfarșit, schimbarea pe care o așteptau majoritatea utilizatorilor Android. Microsoft a anunțat, in sfarșit, o noua funcție valabila și pentru utilizatorii Android care folosesc serviciile Office. Compania a adaugat funcția de dark mode și pe aplicația Office destinata celor…

- Android 12 va avea o noua interfata – este marea informatie pe care Google a lansat-o in cadrul conferintei. Se va numi Material You si este o evolutie interfetei precedente, pe care Google o numea Material Design. Material You, conform celor de la Google, va fi o interfata mai personala, mai umana,…

- Un nou patent al celor de la Google sugereaza ca producatorul telefoanelor Pixel și al sistemului de operare Android este pregatit sa inceapa dezvoltarea unui dispozitiv pliabil , care se va lansa in viitorul apropiat. Google ar pași astfel pe urmele lui Samsung, Huawei, Motorola sau, recent, Xiaomi,…

- Compania taiwaneza TSMC, cel mai mare producator de cipuri, a anunțat ca intenționeaza sa investeasca 100 de miliarde de dolari (85 miliarde de euro) in urmatorii trei ani pentru a-și crește capacitatea, dupa ce Intel a anunțat un proiect similar pentru 20 de miliarde de dolari. TSMC numara Apple și…

- Dispozitivele lansate sunt Mi 11 Lite si Mi 11 Lite 5G, Mi 11 Pro si Mi 11 Ultra. Mi 11 Ultra este smartphone-ul destinat pietelor internationale din segmentul premium. Pretul porneste de la 5.999 de yuani (914 dolari) si va creste pana la 6.999 de yuani (1.066 dolari) pentru o versiune cu specificatii…

- Producatorul de smartphone-uri Xiaomi va incepe sa produca vehicule electrice (EV), folosind fabrica Great Wall Motor Co Ltd. Xiaomi este unul dintre cei mai mari producatori de smartphone-uri din lume, dar dorește sa-și diversifice activitatea. Deoarece produce in principal smartphone-uri cu Android,…