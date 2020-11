Apple trebuie să plătească peste jumătate de miliard de dolari pentru încălcarea unor brevete Apple pierde, inca o data, in fata VirnetX, o companie americana ce dezvolta solutii de securitate. Producatorul iPhone-ului a fost chemat in mai multe randuri in instanta pentru nerespectarea brevetelor detinute de VirnetX si a pierdut de fiecare data, inclusiv acum. In acest caz, a fost vorba de o tehnologie brevetata de VirnetX in zona VPN-urilor si pe care Apple o foloseste pe dispozitivele sale pentru conectarea si deconectarea automata de la acest tip de retele. Cel mai nou episod din lupta celor doua companii, care dateaza deja de 10 ani, a fost transat de juriu dupa 90 de minute de deliberare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

