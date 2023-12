Stiri pe aceeasi tema

- China a emis, luni, avertismente serioase și amenințari cu represalii impotriva companiilor implicate in vanzarea de arme catre Taiwan, dupa ce Statele Unite ale Americii au aprobat un acord in valoare de 300 de milioane de dolari, vizand consolidarea capacitații defensive a insulei.

- Proiectul Entrepreneurs – Role Models for Youth a fost lansat la inceputul lunii noiembrie cu scopul de a promova antreprenoriatul și competențele antreprenoriale prin aducerea in ecosistemul școlar a 10 antreprenori romano-americani. Proiectul Entrepreneurs – Role Models for Youth are o durata de 8…

- Un punct de trecerea frontierei intre Statele Unite ale Americii si Canada a fost inchis in urma exploziei unui vehicul intr-un punct de control, pe un pod, in apropiere de Niagara Falls, relateaza The Associated Press, citat de news.ro. Explozia a avut loc de partea americana a Podului Rainbow, care…

- Statele Unite ale Americii recunosc importanta strategica a Romaniei si raman angajate sa-i asigure sprijin, a declarat, luni, adjunctul sefului de misiune al Ambasadei SUA la Bucuresti, Michael Dickerson. El a participat la deschiderea Misiunii Comerciale Aerospatiale si de Aparare din Europa Centrala…

- Principalii parteneri pentru export al companiilor din judetul OltGermania, Italia si Statele Unite ale Americii sunt pe primele trei locuri in ce priveste exporturile realizate de companiile din judetul Olt, aceste tari fiind printre principalii parteneri si pentru importurile realizate de firmele…

- Președintele SUA, Joe Biden, a promis din nou sprijinul american pentru Israel și in același timp a condamnat Hamas, intr-o discuție cu Benjamin Netanyahu. Biden a spus ca atrocitațile comise de Hamas ii face pe cei de la ISIS sa ”para ceva mai raționali”. De asemenea, Biden susține ca atacul asupra…

- Maia Sandu a anunțat un nou proiect de strategie a securitații naționale, in care, pentru prima data, in cei peste treizeci de ani de independența, se spune lucrurilor pe nume: ca Federația Rusa prezinta primul și principalul pericol pentru existența Republicii Moldova și ca trebuie intreprinse acțiuni…

- Guvernul a aprobat in sedinta de joi proiectul de Lege de ratificare a Acordului in domeniul securitatii sociale intre Romania si Statele Unite ale Americii, drepturile de pensie urmand a fi asigurate reciproc, informeaza Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale printr-un comunicat.