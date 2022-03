Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite suspenda activitatea de la Ambasada SUA din Belarus si, de asemenea, permite personalului care nu lucreaza in situatii de urgenta si membrilor familiei lor sa paraseasca Ambasada SUA din Rusia, din cauza problemelor de siguranta si securitate rezultate in urma agresiunii Rusiei asupra…

- Didi nu a dat nicio explicatie pentru schimbare si nu a raspuns imediat unei cereri de comentarii suplimentare. Luni, Didi a spus ca va parasi Rusia pe 4 martie, la aproximativ un an si jumatate dupa ce a lansat serviciile acolo. Compania este in Kazahstan de aproximativ un an. ”Din pacate, din cauza…

- Mykhailo Fedorov, Vicepremierul si Ministrul Transformarii Digitale din Ucraina, a trimis sefului Apple, Tim Cook, o scrisoare deschisa in care cere sa ia masuri impotriva Rusiei. Ucraina roaga Apple sa se alature sanctiunilor internationale impotriva Rusiei si sa inceteze orice afaceri in Rusia, inclusiv…

- Regatul Unit a impus, joi, o noua runda de sancțiuni impotriva Rusiei ca reacție la invadarea Ucrainei. Premierul Boris Johnson a interzis companiei aeriene Aeroflot sa aterizeze in țara sa și a impus sancțiuni care vizeaza sectorul bancar, cinci oameni de afaceri și exporturile de tehnologie, relateaza…

- Președintele american Joe Biden lanseaza un nou mesaj despre criza dintre Ucraina și Rusia, vineri seara de la ora 16.00, ora locala (ora 23.30, ora Romaniei), transmite Casa Alba.Se așteapta ca Joe Biden sa ofere noi informații despre situația negocierilor cu partea rusa și evoluția mișcarilor trupelor…

- Compania aeriana Ukraine International Airlines (UIA) si-a relocat unele avioane in afara tarii, dupa ce SUA au avertizat cu privire la o eventuala declansare iminenta a unui razboi in Ucraina, relateaza luni dpa. Operatorul aerian a primit un mesaj oficial despre incetarea asigurarii aeronavelor…

- Ucraina a sfatuit companiile aeriene sa evite sa zboare deasupra apelor deschise ale Marii Negre, incepand de luni si pana sambata, din cauza exercitiilor navale rusesti care au loc acolo. Deja de duminica dupa-amiaza imaginile site-ului de monitorizare a zborurilor flightradar24.com aratau un trafic…

- Presedintele american, Joe Biden, i-a transmis omologului sau rus, Vladimir Putin, in cursul videoconferintei, ca Statele Unite si aliatii europeni sunt "preocupati" de prezenta trupelor ruse in apropierea frontierelor Ucrainei si vor reactiona, in principal prin sanctiuni, in cazul unui atac.…