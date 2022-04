Apple si Facebook, sau mai bine zis Meta au din nou probleme cand vine vorba despre intimitatea utilizatorilor lor. De aceasta data au fost pacalite de hackeri si au „predat” datele utilizatorilor catre ceea ce credeau ca sunt autoritatile. Apple s-a batut multa vreme cu pumnul in piept ca are un ecosistem cat se poate de sigur. Acum pare a fi fost pacalita alaturi de Meta, compania mama Facebook de o grupare de hackeri, care a pozat in autoritati ce solicitau datele utilizatorilor pentru o investigatie. In general agentiile guvernamentale solicita date ale unor utilizatori in cadrul unor procese,…