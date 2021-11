Autoritatea pentru concurenta din Italia a amendat companiile americane Amazon.com si Apple Inc cu peste 200 de milioane de euro pentru practici anticoncurentiale in vanzarea de produse Apple si Beats. Autoritatea pentru concurenta din Italia a precizat ca, in conformitate cu prevederile unui contract convenit in 2018 de cele doua companii americane, numai anumiti distribuitori aveau voie sa vanda produse Apple si Beats pe portalul Amazon.it, ceea ce reprezinta o incalcare a legislatiei din Uniunea Europeana, informeaza Reuters. In consecinta, Autoritatea pentru concurenta din Italia a amendat…