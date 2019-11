Apple s-a conformat legilor ruse și afișează Crimeea pe aplicațiile sale ca fiind parte a Rusiei ​Apple prezinta pe aplicațiile sale de harți și de vreme peninsula Crimeea ca fiind parte a Rusiei, daca aceste aplicații sunt accesate din interiorul Federației Ruse. Reamintim ca Rusia a anexat în 2014 Crimeea care era parte a Ucrainei, iar comunitatea internaționala nu a recunoscut aceasta mișcare agresiva.



Orașe precum Sevastopol sau Sinferopol apar ca fiind în &"Crimeea, Rusia&" daca aplicația meteo a Apple este accesata din Rusia.



Autoritațile ruse spun ca au cerut Apple sa aplice legea rusa care spune ca peninsula este parte a Federației Ruse.

Sursa articol: hotnews.ro

