Apple repară una din vulnerabilităţile folosite de spyware-ul Pegasus Cu mai putin de o zi inainte de prezentarea noilor iPhone-uri si anuntarea unor noi versiuni de iOS, WatchOS si macOS, Apple a lansat un patch de urgenta si incurajeaza utilizatorii sa-l instaleze cat mai repede. Una dintre problemele reparate isi are originea in componenta CoreGraphics a celor trei sisteme de operare. Primele indicii ale acesteia au fost descoperite de Amnesty International in luna august. Dupa analizarea fisierelor infectate, s-a descoperit cauza si s-a facut imediat legatura cu mecanismul spyware-ului Pegasus. Pe 7 septembrie, raportul a fost trimis catre Apple, care, in doar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

