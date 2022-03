Apple reduce producţia de iPhone SE Desi abia l-a lansat, in urma cu cateva saptamani, Apple a decis deja sa reduca productia celui mai nou smartphone al companiei, iPhone SE. Conform surselor citate de Nikkei, Apple a decis ca productia de iPhone SE sa fie redusa cu 20% din al doilea trimestru al anului. Analistii estimeaza ca, in 2022, ar urma sa fie vandute intre 15 si 20 de milioane de unitati. Aceiasi analisti cred ca un mic rol in scaderea cereri il joaca teama de razboi si inflatia, insa, aceste argumente nu par sa influenteze in aceeasi masura cererea pentru cele mai scumpe iPhone-uri. Principala problema pare sa fie pur… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

