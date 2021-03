Apple reduce producţia de iPhone 12 Conform mai multor surse din randul partenerilor chinezi ai Apple, citati de Nikkei, compania americana a decis reducerea cu 20% fata de decembrie 2020 a productiei pentru toate modelele de iPhone din noua seria. Cel mai afectat model va fi iPhone 12 mini, a carui productie ar fi redusa cu nu mai putin de 70%. Apple comandase, initial, 96 de milioane de telefoane pentru prima jumatate a acestui an. Acum, dupa ajustari, Apple vizeaza producerea a 75 de milioane de unitati, ceea ce oricum este putin peste cele 74,3 milioane de telefoane produse in prima jumatate a anului trecut. In schimb, Apple… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

