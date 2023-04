Apple readuce la viață bătrânul iPod Apple a luat in 2022 decizia de a renunța la iPod dupa mai bine de 20 de ani de la lansarea primului model. Potrivit unor documente publicate de Biroul de Brevete din SUA, Apple ar fi schițat un device care pare a fi, la prima vedere, noul iPod. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol: adevarul.ro

