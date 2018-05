Apple primeşte de la Samsung despăgubiri de sute de milioane de dolari Decizia juriului este ultimul pas intr-o batalie legala dintre producatorii smartphone-urilor de top din lume, care a inceput in 2011, cand Apple a sustinut ca Samsung a incalcat anumite brevete. Apple a primit atunci despagubiri de 1,05 miliarde de dolari un an mai tarziu, dar rivalii au luptat pentru suma finala de atunci si pana acum.



In ultima hotarare judecatoreasca, majoritatea platilor pentru despagubiri - 533,3 milioane de dolari - au fost acordate pentru incalcarea a trei brevete de design Apple, iar restul au fost pentru incalcarea a doua functii brevetate.



Intr-o… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal american a decis vineri ca Samsung Electronics din Coreea de Sud trebuie sa plateasca despagubiri de 539 de milioane de dolari pentru copierea caracteristicilor iPhone-ului, modelul original apartinând Apple, relateaza BBC.

- Un tribunal american a decis vineri ca Samsung Electronics din Coreea de Sud trebuie sa plateasca despagubiri de 539 de milioane de dolari pentru copierea caracteristicilor iPhone-ului, modelul original apartinand Apple, relateaza BBC.

- Un tribunal american a decis vineri ca Samsung Electronics din Coreea de Sud trebuie sa plateasca despagubiri de 539 de milioane de dolari pentru copierea caracteristicilor iPhone-ului, modelul original apartinand Apple, relateaza BBC. Un tribunal american a decis vineri ca Samsung Electronics…

- Dupa ce la inceputul lunii aprilie compania farmaceutica a fost obligata sa plateasca 37 de milioane de dolari familiei unui bancher american care a facut cancer din cauza pudrei de talc, instanța a decis, miercuri, ca Johnson&Johnson trebuie sa mai ofere daune de 80 de milioane de dolari. Johnson &…

- Samsung a investit 4,6 milioane de dolari in AudioBurst, un start-up din Tel Aviv care dezvolta un motor de cautare de conținut audio. Ca parte a parteneriatului, tehnologia AudioBurst va fi integrata in produsele Samsung la scara mondiala, incepand cu televizoarele inteligente ale companiei.

- Fara indoiala, Galaxy S9 Plus si iPhone X sunt telefoane mobile cu preturi exorbitante in varianta retail. Insa cat costa de fapt fabricarea acestora si care este marja de profit ramasa fiecarui producator? Fara a lua in calcul costurile ascunse, care tin de activitatea de proiectare, Galaxy S9 Plus…

- Broadcom Ltd a anuntat miercuri ca si-a retras oferta de 142 miliarde de dolari pentru achizitionarea producatorului de cipuri pentru smartphone-uri Qualcomm, scrie Financial Times, preluat de Agerpres. Decizia vine la două zile după ce preşedintele Donald Trump a blocat preluarea Qualcomm…