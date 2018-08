Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, in sedinta de tranzactionare de ieri, actiunile Apple au inchis la 201,5 dolari per actiune, in crestere cu 5,89-, la o capitalizare de piata de 988,4 miliarde dolari. Joi la ora 11.30, inainte de deschiderea bursei americane, actiunile Apple erau in scadere cu 0,7-. Pana acum, investitorii…

- Averea lui Mark Zuckerberg este mai puțina cu 16,8 miliarde de dolari, dupa ce acțiunile gigantului social media au scazut cu 20% la ora 5.37 p.m. in New York. Daca lucrurile se mențin la fel la inchiderea tranzactiilor la bursa din New York de joi, el va cadea de pe locul 3 pe locul 6, […] The post…

- Facebook a pierdut 150 de miliarde de dolari la bursa, dupa ce acțiunile rețelei sociale au scazut cu 22,2%, miercuri. Totul s-a intamplat dupa ce compania lui Mark Zuckerberg a anunțat rezultatele trimestriale, iar investitorii și-au aratat nemulțumirea fața de evoluția numarului de utilizatori. Șeful…

- Daca lucrurile se mentin la fel la inchiderea tranzactiilor la bursa din New York de joi, el va cadea de pe locul 3 pe locul 6, pe indicele Bloomberg Billionaires. De asemenea, i-ar sterge castigurile de 13,7 miliarde de dolari pentru acest an, lasandu-l cu mai putin de 70 miliarde de dolari, scrie…

- Ford a revizuit miercuri in scadere estimarile privind castigurile din acest an din cauza declinului vanzarilor, a tarifelor vamale impuse de China, a dificultatilor cu care se confrunta pe piata europeana si a avertizat ca ar putea inregistra in urmatorii cinci ani costuri de pana la 11 miliarde de…

- PC Master Race începe sa duca lupta supremației dintr-o noua poziție – acea de nefavorit. Asta pentru ca industria consolelor și de platforme mobile a produs mai mulți bani decât cea clasica, de gaming PC. Asta înseamna ca tot ce ține de componente, de la banala…

- Box office-ul nord-american a depasit, gratie mai multor lungmetraje cu supereroi, cifra de 6 miliarde de dolari in timp record, potrivit Screen Daily (news.ro).Anul acesta, pana pe 26 iunie cifra incasarilor o depasea cu 8% pe cea inregistrata in aceeasi perioada a anului trecut. Filmele…

- Omul de afaceru Warren Buffett, supranumit ”Oracolul din Omaha”, deține 240,3 milioane de acțiuni Apple, echivalentul a 5% din titlurile gigantului american, iar acestea valoreaza 42,5 de miliarde de dolari, scrie Reuters . Buffett, care controleaza conglomeratul de investiții Berkshire Hathaway, a…