Stiri pe aceeasi tema

- ​Familia fiului fondatorului Samsung, Lee Kun-hee, a vandut 30 de milioane de acțiuni pentru ale companiei pentru a strange o parte a banilor necesari plații taxei de moștenire uriașe din Coreea de Sud, relateaza The Wall Street Journal.

- Piata smartwatch-urilor a crescut cu 9% in al treilea trimestru al acestui an, conform unei analize realizate de Counterpoint Research. Cresterea, spun analistii, vine, in principal, din India si China, unde Huawei se bucura de o revenire extraordinara. Dupa o crestere cu 56%, Huawei a revenit in top…

- Sunt rare momentele in care companiile mari comenteaza asupra zvonurilor, in principal pentru ca o informațiile care ajung pe internet sunt, de multe ori adevarate. Exista insa și momente rare in care companiile ies in public și nega aceste informații, așa cum s-a intamplat recent cu Apple , iar acum…

- Liderul PL, Mihai Ghimpu, s-a suparat pe fostul primar al municipiului Chișinau, Dorin Chirtoaca, care ii este și nepot. Potrivit lui Ghimpu, Chirtoaca „n-are nicio șansa” sa revina la șefia partidului Liberal. „A spus ca e membru PL, dar nu a susținut partidul”, a declarat Ghimpu in cadrul emisiunii…

- Exista o setare din telefonul fiecaruia dintre noi pe care Google e disperat sa nu o afli! Cat de disperat? Cat sa dea o avere, noteaza washingtonpost.com. Doar in 2021, Google a platit 26 de miliarde de dolari ca o setare din telefoanele Apple, Samsung și alte companii sa ramana obscura fața de utilizatori.…

- Informatia reiese din marturia pe care James Kolotouros, responsabil de parteneriate la Google, a dat-o cand a fost intrebat de avocatul Epic in cadrul procesului dintre cele doua companii ce are loc in San Francisco. Google avea o intreaga strategie, care prevedea ca producatorii de smartphone-uri…

- Start-up-ul Humane, fondat de echipa foștilor angajați Apple - Imran Chaudhri și Bethany Bongiorno, a lansat oficial mult-asteptatul dispozitiv Ai Pin, marcand un pas important in domeniul incipient al hardware-ului cu inteligența artificiala.

- Black Friday 2023 este cel mai așteptat eveniment de shopping al anului, cu reduceri de prețuri și oferte speciale. Ca de fiecare data, eMAG da ora exacta a reducerilor de Black Friday, iar anul acesta ziua ofertelor speciale a fost programata pentru 10 noiembrie. Insa la acest festival de shopping…