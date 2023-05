Apple pregăteşte lansarea cipurilor M3 Apple face ultimele pregatiri pentru lansarea cipurilor M3, a treia generatie de cipuri dezvoltate intern, care fac pasul la procesul pe 3nm pus in practica de taiwanezii de la TSMC, conform Bloomberg. Trecerea de la 5nm la 3 nm va fi responsabila de o crestere a densitatii procesoarelor cu 50% fata de prima generatie. M3 va avea 12 nuclee de procesor, fata de 8, cate avea M1, sau 10, cate foloseste M2. De asemenea, de la 14, respectiv 16 nuclee de procesare video, cat aveau generatiile anterioare, M3 va oferi 18 nuclee de proceare. Nu este clar, deocamdata, cat RAM vor avea cipurile M3, insa,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

