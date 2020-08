Stiri pe aceeasi tema

- Senatorii au adoptat, luni, proiectul initiat de deputatul PNL Ovidiu Raetchi privind consacrarea zilei de 8 mai ca "Ziua Victoriei Coalitiei Natiunilor Unite in cel de-al Doilea Razboi Mondial", in coordonare cu aliatii din cadrul Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO). Potrivit initiatorului,…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, ca for decizional, Legea pentru recunoasterea drepturilor veteranilor din teatrele de operatii, ranitilor, invalizilor si urmasilor celor cazuti la datorie. ”Prin adoptarea acestei legi, Romania se aliniaza altor state care promoveaza un cadru legislativ coerent…

- La o luna și jumatate dupa lansarea plaților cu ceasurile inteligente Garmin și Fitbit, Alpha Bank anunța și lansarea Apple Pay. Banca a realizat certificarea doar pentru cardurile Visa care vor putea fi astfel inrolate in portofelul digital Apple...

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a adoptat o hotarare prin care au fost stabilite criteriile de exceptare de la masurile de izolare/carantina aplicabile persoanelor care sosesc din tarile membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European, precum si aprobarea listei tarilor…

- Anul școlar 2019-2020 se incheie vineri, 12 iunie 2020, la 35 de saptamani de la incepere. Conform statisticilor naționale, Romania are aproape 2.5 milioane de elevi care incheie astazi anul școlar.

- Senatorii au adoptat, miercuri, un proiect de act normativ initiat de parlamentarii PNL, care vizeaza reglementarea procedurii de calcul si transfer a drepturilor de pensie ale functionarilor si agentilor contractuali ai Uniunii Europene (UE), potrivit Agerpres.Potrivit initiatorilor, proiectul…

- În doar câteva luni, pandemia COVID-19 a transformat radical viața oamenilor de pe tot cuprinsul globului. În afara de consecințele devastatoare asupra sanatații pentru persoanele direct afectate de virusul COVID-19, pandemia a avut implicații majore asupra modului în care oamenii…

- In prezent, in Romania nu exista cadrul legislativ care sa prevada indicatori minimali de ierarhizare pnvind salarizarea personalului din economia naționala, susțin chiar autorii proiectului, noteaza Profit.ro. In practica, insa, exista o excepție, reprezentata de sectorului de construcții,…