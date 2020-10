Pe invitatia adresata presei scrie “Hi, Speed”, sugerand ca zvonurile referitoare la iPhone-uri 5G sunt adevarate, intrucat tehnologia 5G permite transmiterea mai rapida a datelor pentru activitati precum descarcarile si streamingul de jocuri si filme. Apple a prezentat la un eveniment organizat in septembrie noul Apple Watch Series 6, iPad Air si a 8-a generatie de iPad-uri, dar nu si un nou model de iPhone. Compania anunta de obicei noile iPhone-uri in septembrie, dar avertizase anterior ca noile iPhone-uri din acest an vor fi prezentate mai tarziu, probabil din cauza intarzierilor de productie…