Desi s-a crezut ca lansarea iPhone 12 este ultimul eveniment Apple din acest an, compania americana surprinde prin anuntarea unui alt eveniment, probabil chiar ultimul din 2020, pentru saptamana viitoare. Apple a trimis invitatii de presa pentru un eveniment pe care-l va transmite pe 10 noiembrie si pentru care foloseste sloganul “One More Thing”, constienta de surpriza pe care acesta il reprezinta. “One More Thing” este un slogan pe care Apple l-a folosit de mai multe ori, in special in vremea in care compania era condusa de Steve Jobs. Acest slogan a insotit, de-a lungul timpului, unele dintre…