Apple micșorează producția de Iphone 13 din cauza penuriei de cipuri Grupul american Apple Inc, cea mai valoroasa companie din lume, va reduce productia iPhone 13 cu 10 milioane de unitati din cauza penuriei globale de cipuri, informeaza Bloomberg. Apple anunțase, inițial, ca va produce 90 de milioane de telefoane Iphone 13 pana la sfarșitul anului, insa din cauza deficitului de cipuri la nivel mondial, va micșora producția considerabil, informeaza Bloomberg, care citeaza surse care au dorit sa-și pastreze anonimatul. Oficialii gigantului american le-ar fi spus producatorilor sai ca numarul dispozitivelor va fi mai scazut deoarece furnizorii de cipuri, inclusiv… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

