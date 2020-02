Apple lucrează la propria antena 5G pentru iPhone-urile din 2020 Noul parteneriat dintre Apple si Qualcomm, nascut fortat din procesele pe care si le-au intentat cei doi giganti, ar putea avea zilele numarate, dupa ce Apple s-a aratat nemultumita de solutia 5G pe care Qualcomm i-a propus-o. Apple a ignorat 5G anul trecut, considerand ca este prea devreme pentru aceasta tehnologie, insa nu poate face acelasi lucru si in 2020. Toate indiciile de pana acum arata ca Apple vrea sa lanseze anul acesta primele sale iPhone-uri cu 5G. Pro (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

