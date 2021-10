Apple lucrează la o soluţie care controlează mai multe funcţii ale maşinilor Apple detine CarPlay, interfata folosita pentru controlarea elementelor din cadrul centrului de infotainment din masini, precum muzica si navigatia, solutie care s-a bucurat de un mare succes, ca urmare a suportului avut din partea constructorilor auto. Insa, Apple vrea sa mearga mai departe si sa le permita utilizatorilor de iPhone sa controleze si alte functii ale masinilor. Asta, bineinteles, daca producatorii auto isi vor oferi suportul. In cadrul a ceea ce intern se numeste IronHeart, se lucreaza la un instrument care va putea controla aspecte precum sistemul de climatizare si reglarea scaunelor,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

