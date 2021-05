Apple lucrează la o consolă hibridă portabilă cu un nou procesor Consolele TV devin mult mai puternice decat anterior, deoarece cerința pentru jocuri continua sa creasca. Noul anunțat Apple TV 4K alimentat de chipsetul A12 Bionic nu se ridica la inalțimea așteptarilor și indica faptul ca gigantul tehnologic nu se concentreaza pe performanțele jocurilor. Cu toate acestea, acum se pare ca Apple lucreaza la o noua consola hibrida pentru jocuri, care va fi alimentata de un nou chipset cu imbunatațiri de performanța și procesare grafica. Raportul provenit de la Wccftech, care citeaza un site web coreean Clien, dezvaluie ca viitoarea consola portal hibrid de la Apple… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

