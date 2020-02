Stiri pe aceeasi tema

- Foxconn va suporta un impact major asupra productiei, iar livrarile catre clienti, inclusiv catre Apple, vor fi perturbate, daca autoritatile din China vor prelungi masura de oprire a activitatilor fabricilor din cauza epidemiei provocate de noul coronavirus, pentru a doua saptamana, a declarat o persoana…

- Virusul s-a raspandit in 18 țari, in mare parte, probabil, de catre pasagerii companiilor aeriene. American Airlines solicita de exemplu oprirea imediata, informeaza Reuters. Statele Unite și-au sfatuit de altfel cetațenii sa nu calatoreasca in China, ridicand avertismentul la același nivel ca și…

- Decizia radicala luata de IKEA in China, din cauza coronavirusului. Ce se intampla cu toate magazinele retailerului Compania suedeza IKEA a anuntat joi inchiderea temporara a tuturor magazinelor sale din China in contextul epidemiei cu noua tulpina de coronavirus, informeaza Reuters. Decizia de a închide…

- Coronavirusul ingroapa economia Chinei. Stralucitorul Macao a devenit un oraș fantoma, Toyota și-a inchis fabricile, Apple și Facebook și-au redus programul de lucru Dupa ce economia Chinei a suferit semnificativ anul trecut din cauza razboiului comercial impus de Donald Trump, epidemia de coronavirus…

- Cercetatorii chinezi au anuntat ca au izolat cu succes tulpina noului tip de coronavirus care a provocat zeci de decese in centrul Chinei. Reusita lor reprezinta o etapa cruciala in procedura de creare a unui vaccin, informeaza duminica DPA. Xu Wenbo, directorul Institutului pentru boli virale…

- Aproape 2000 de persoane au fost infectate cu coronavirus, iar 56 au murit in China, conform celui mai recent bilant, citat de Reuters și preluata de news.roVezi și: TEORIA conform careia CARNEA DE ȘARPE este sursa coronavirusului ucigaș din China este desființata de specialiști Virusul,…

- Chinezul Meng Hongwei, fost sef al Interpol, a fost condamnat marti la 13 ani si sase luni de inchisoare pentru coruptie, transmit AFP si Reuters potrivit Agerpres. Meng Hongwei (65 de ani), fost viceministru chinez al securitatii publice, va trebui sa plateasca si o amenda de 2 milioane de yuani…

- Agentia de evaluare financiara Moody's a coborat luni, de la "stabila" la "negativa", perspectiva asociata ratingurilor suverane mondiale in 2020, explicand ca situatia politica impredictibila va frana cresterea economica si majoreaza riscurile de socuri economice sau financiare, informeaza Reuters,…