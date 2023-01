Apple lansează un update de securitate pentru un telefon vechi de aproape de 10 ani Apple a lansat iOS 12.5.7, un update de securitate pentru telefoanele care inca folosesc aceasta versiune a sistemului de operare, ce vine sa rezolve punctual o problema de securitate. Update-ul repara o vulnerabilitate care, in urma vizitarii unui site web construit special pentru a facilita atacul, putea duce la executarea arbitrara de cod. In paginile de suport care descriu problema, Apple spune ca este posibil ca aceasta vulnerabilitate sa fi fost deja exploatata de hackeri – de aici si importanta acestui update. Dincolo de scopul update-ului, notabil aici este ca Apple inca ofera patch-uri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Apple a lansat iOS 16.3, versiune ce vine cu o serie de functii noi de securitate pentru smartphone-urile companiei. Utilizatorii de iPhone pot acum sa actualizeze sistemul de operare iOS la versiunea 16.3, care se concentreaza pe imbunatatirea securitatii, oferind mai multe functii in acest sens. In…

- Utilizatorii de iPhone pot acum sa actualizeze sistemul de operare iOS la versiunea 16.3, care se concentreaza pe imbunatatirea securitatii, oferind mai multe functii in acest sens. In primul rand, acum este posibila folosirea unei chei fizice de securitate pentru protejarea ID-ului Apple cu un strat…

- Cauți un telefon nou? Iata pe care dintre aceste 4 sa il alegi Apple și-a schimbat ușor strategia pentru iPhone in acest an. Mini a disparut, iPhone 14 Plus s-a nascut, iar iPhone 14 Pro și 14 Pro Max sunt vedete clare in comparație cu iPhone 14 și 14 Plus, care privesc de pe margine. […] Articolul…

- Printre altele, se pare ca autonomia viitoarei casti va fi de doar doua ore. Pentru a solutiona aceasta problema, Apple va oferi un brau pe care este montata o baterie de rezerva, conectata magnetic prin cablu la casca, pentru a extinde autonomia. Casca este construita doar din aluminiu, sticla si fibra…

- Cei care vor sa-si schimbe bateria la unul dintre dispozitivele Apple pe care le detin vor plati, in curand, semnificativ mai mult. De la 1 martie, bateriile de schimb pentru iPhone, iPad si Mac vor costa cu intre 20 si 50 de dolari mai mult, in functie de caracteristicile dispozitivului vizat.…

- De la 1 martie, bateriile de schimb pentru iPhone, iPad si Mac vor costa cu intre 20 si 50 de dolari mai mult, in functie de caracteristicile dispozitivului vizat. In cazul iPhone-urilor care preced versiunea lansata anul trecut si care nu mai sunt in garantie, bateriile de schimb vor fi mai scumpe…

- Cartile audio vandute de Spotify vor fi disponibile in mai multe tari vorbitoare ale limbii engleze, printre care Marea Britanie, Irlanda, Australia si Noua Zeelanda, anunta compania cu origini suedeze. Spotify spune ca intreaga librarie de carti audio va fi disponibila tarilor nou inregimentate, fara…

- Daca ne luam dupa analistii din segmentul tech, mai avem de asteptat cam 2 ani pana la primul iPhone pliabil, dar azi perspectiva unui astfel de telefon pare ceva mai realizabila. Asta deoarece un YouTuber din China si-a fabricat propriul sau iPhone pliabil. E vorba despre un telefon cu format mai apropiat…