Apple lansează un MacBook Air de 15 inch cu procesor M2 Apple a lansat pe 5 iunie, pe langa iOS 17 si headsetul Apple Vision Pro si un nou MacBook. E vorba despre un MacBook Air, care acum vine cu diagonala de 15 inch. E vorba despre 15.3 inch pentru a fi mai precis, iar Apple afirma ca noul ecran Retina ofera 500 de nits de luminozitate si afiseaza 1 miliard de culori. Muchiile din jurul ecranului au grosime de 5 mm, iar un webcam Full HD a fost integrat sus, intr-un „breton”. Acest MacBook Air 2023 cu diagonala de 15 inch are o talie de 11.5 mm si cantareste doar 1.496 kilogame. Apple va vinde produsul in 4 nuante: Midnight, Starlight, Space Gray… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

