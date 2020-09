Apple lansează noile generații Apple Watch Series 6 și Apple Watch SE Apple a anunțat pe 15 septembrie noile generații de ceasuri inteligente Apple Watch Series 6 și Apple Watch SE, care introduc pe piața funcția revoluționara Blood Oxygen feature și alte funcții revoluționare de monitorizare a sanatații și a starii de fitness. Apple Watch Series 6 introduce senzorul și app-ul Blood Oxygen Apple Watch Series 6 […] The post Apple lanseaza noile generații Apple Watch Series 6 și Apple Watch SE appeared first on PCNEWS . Citeste articolul mai departe pe pcnews.ro…

Sursa articol si foto: pcnews.ro

