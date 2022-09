Stiri pe aceeasi tema

- Lenovo nu a venit doar cu laptopuri si monitoare de gaming la IFA 2022, ci si cu o pereche de ochelari smart. Se numeste Lenovo Glasses T1 si are rol de ecran purtabil conectat la computere si telefoane. Trebuie spus din capul locului ca aici nu vorbim despre o pereche de ochelari cu AR, ci mai degraba…

- Chiar daca 2022 pare sa fie anul in care telefoanele mignone de la Apple isi gasesc sfarsitul, se pare ca vom mai avea totusi un iPhone SE la anul. Asta cel putin judecand dupa cele mai noi zvonuri ajunse online. iPhone SE 2022 nu a fost bine primit de public si iPhone 14 Mini risca sa nici nu existe…

- In lipsa pistelor de biciclete, municipalitatea incearca sa gaseasca alte soluții pentru practicanții sportului pe doua roți. Astfel, incepand de luna viitoare, locuitorii din Alexandru care dețin biciclete sau trotinete electrice vor avea noi locuri de parcare. Prima parcare smart pentru biciclete,…

- “Și Educația are nevoie de un nou start. Acest “nou inceput” trebuie sa aiba la baza o noua legislație, un nou concept și o noua viziune. Tocmai de aceea masurile cuprinse in noile legi ale educației sunt rezultatul unei ample consultari, la care au lucrat peste 10.000 de specialiști in ultimii ani.…

- Mai multe rendere ale urmatorului smartwatch Samsung , Galaxy Watch5, au ajuns in posesia celor de la 91Mobiles , inainte de lansarea planificata in august a dispozitivului. Astfel, se pare ca ceasul va fi disponibil in doua modele, inclusiv unul Pro. Acesta a primit numele de cod Project X și ar urma…

- Chiar daca noile smartphone-uri de gaming ROG Phone 6 includ difuzoare performante, care scot un sunet comparabil cu cel al laptopurilor, nimic nu se compara cu senzația de imersiune și calitatea redarii unor caști create special pentru de gaming. Așa ca nu ne surprinde deloc ca ROG a decis sa lanseze,…

- Samsung prezinta inițiativa la Bucharest Tech Week București, Romania – 16 iunie, 2022 – Samsung Electronics lanseaza programul Samsung Ecosystem for Education Development, inițiativa educaționala creata de companie prin care iși propune sa aduca produsele și tehnologia Samsung mai aproape de peisajul…

- MSI - producator de dispozitive in domeniul laptopurilor de gaming si de creatie - a prezentat o noua gama de laptopuri echipate cu cele mai recente procesoare Intel din generatia a 12-a, seria HX.