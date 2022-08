Stiri pe aceeasi tema

- Noua serie de iPhone 14 ar putea fi lansata in luna septembrie, aceasta fiind perioada in care Apple iși prezinta de obicei noile versiuni ale telefonului.Apple va organiza evenimentul de lansare al noilor iPhone-uri pe 7 septembrie, sustine Bloomberg, care citeaza surse anonime din cadrul…

- Apple va organiza evenimentul de lansare al noilor iPhone-uri pe 7 septembrie, sustine Bloomberg, care citeaza surse anonime din cadrul companiei. Apple nu a comentat informatia, astfel ca nu exista, deocamdata, o confirmare oficiala. La fel ca in ultimii ani, din cauza pandemiei, nu va fi un eveniment…

- WhatsApp iți va permite acum sa ștergi un mesaj cu pana la 2 zile și 12 ore (60 de ore in total) dupa ce l-ai trimis, o extindere majora a limitei deja existente, care era de doar o ora, 8 minute și 16 secunde. Compania a anunțat modificarea printr-un tweet oficial, in care spune ca „acum vei avea (la…

- Procurorii din Taiwan au acuzat vineri un furnizor chinez al Apple ca a furat secrete comerciale de la un furnizor din Taiwan si ca a atras ilegal forta de munca pentru a castiga comenzi de la compania americana, spunand ca a inculpat 14 persoane, informeaza Ziare.com. Taiwanul si-a intensificat eforturile…

- Contrar interesului companiei si a strategiei de pana acum, care consta in ascunderea cat mai bine a optiunii de stergere a conturilor, Instagram a fost nevoita sa includa aceasta optiune in aplicatia de iPhone. Incepand cu 30 iunie, Apple a impus o noua regula pentru dezvoltatorii de aplicatii pentru…

- Cateva milioane de utilizatori ai unor modele de iPhone din Marea Britanie pot fi eligibili pentru plați, dupa ce Apple a limitat artificial procesoarele pentru o serie de modele mai vechi, scrie BBC . Justin Gutmann, un activist pentru drepturile consumatorilor, care a deschis acțiunea in justiție,…

- Safari va folosi standardul de logare fara parola dezvoltat de FIDO Alliance pentru ca autentificarea in conturile online sa fie realizata biometric, in locul completarii numelor de utilizator si a parolelor. Astfel, pentru fiecare cont online folosit in mod normal cu nume si parola, Safari va oferi…