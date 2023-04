Apple își deschide primul magazin în India, la Mumbai Aproximativ 300 de persoane au stat la coada marți la magazinul Apple din Mumbai, in timp ce fanii și-au facut selfie-uri cu directorul executiv Tim Cook, care a inaugurat primul magazin de retail condus de gigantul tehnologic in India, subliniind importanța pieței sale. Tim Cook și-a facut selfie-uri și a cunoscut un fan care a adus cu el un model Macintosh SE din 1984. Oamenii s-au inghesuit la magazin din toata India, sperand sa fie printre primii care au intrat, intr-un eveniment de deschidere cu muzica locala și dansatori populari. Un fan a spus ca a fost bucuros sa obțina semnatura CEO-ului.… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

