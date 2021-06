Stiri pe aceeasi tema

- Apple ar vrea ca la anul sa puna pe ceasurile Watch senzor de temperatura și lucreaza la un senzor care sa masoare glicemia, însa va trece mai mult timp pâna când acesta va fi disponibil pe noile produse, scrie Bloomberg. Presa a scris în ultimii ani ca Apple ar fi vrut sa puna…

- Meteorologii anunța ploi moderate cantitativ si intensificari ale vantului in toata țara. Vremea va fi racoroasa in București. Potrivit meteorologilor, pana joi, la ora 12.00, in regiunile estice, sud-estice, precum si in zona Carpatilor de Curbura va continua sa ploua in general moderat cantitativ…

- Președintele Partidului Democrat, Pavel Filip, susține ca cei cinci primari din Strașeni, care au anunțat ca parasesc formațiunea, ar fi fost platiți cu o suma totala de 25 de mii de euro, informeaza Realitatea.md. Liderul Democrat nu a specificat cum a fost convinși inițial sa vina la PDM, au fost…

- PENNY vrea sa extinda parteneriatele cu macelariile din regiuni pentru a oferi produse romanești cu specific local. Retailerul vizeaza ca numarul magazinelor din rețea care au macelarii sa creasca de la 135, in prezent, la 375, pana in 2029. In prezent, compania colaboreaza cu 15 parteneri regionali…

- Prin primele manevre pe care le-a facut, noul comandant al CSA Steaua București, colonelul Razvan Ștefan Bichir impus de ministrul Apararii Naționale, Nicolae Ciuca, demonstreaza ca este preocupat doar de imaginea sa, dar mai ales sa continue “opera” de ingropare a clubului in mocirla mediocritații…

- Pentru data de 1 iunie, atunci cand este programata o prima etapa de relaxare a restricțiilor, sunt luate in calcul mai multe scenarii. „Vreau sa le multumesc romanilor ca am avut o sarbatoare pascala linistita, fara niciun fel de evenimente. Oamenii au inteles sa respecte regulile in vigoare si se…

- Argentina este prima tara latino-americana care a inceput productia vaccinului rusesc Sputnik V impotriva noului coronavirus. Serurile vor fi trimise la Institutul Gamaleia de la Moscova pentru controlul calitații, informeaza laboratorul. Productia la capacitate maxima va incepe in luna iunie, vaccinul…

- Stellantis are in vedere triplarea vanzarilor globale de vehicule electrice in acest an, a declarat joi șeful holdingului Exor, principalul acționar al producatorului de automobile inființat la inceputul acestui an. Al patrulea cel mai mare producator auto din lume vizeaza vanzari globale de 400.000…