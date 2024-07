Stiri pe aceeasi tema

- Apple spera ca noile sale capabilitați de AI vor fi suficiente pentru a determina utilizatorii sa-și upgradeze in sfarșit iPhone-urile in aceasta toamna. Singura problema: iPhone 16 probabil nu va avea aceste caracteristici imediat. Surse au declarat pentru Bloomberg ca Apple Intelligence va fi lansat…

- Instrumentele de inteligența artificiala, pe care dezvoltatorii le proclama a fi revoluționare, in practica provoaca dezamagirea utilizatorilor. „Expertul” afla cine este de vina pentru aceasta dezamagire: neajunsurile tehnologiei sau așteptarile exagerate ale pieței. Țintind un dezastru Barac Obama,…

- Apple va amana lansarea a trei noi funcții de inteligența artificiala, deoarece normele de referința ale Uniunii Europene in domeniul tehnologiei ii cer sa se asigure ca produsele și serviciile concurente pot funcționa cu dispozitivele sale, a transmis vineri grupul american de tehnologie, noteaza Reuters.…

- Romania și țarile europene trebuie sa se asigure ca „mai intai digitalizeaza sistemele de educație”, proces fara de care folosirea inteligenței artificiale in invațamant va fi dificila,... The post INTELIGENȚA ARTIFICIALA Instrumentele de inteligența artificiala pentru educație trebuie dezvoltate cu…

- Google s-ar putea sa fi gasit soluția pentru escrocheriile care in ultimii ani au devenit din ce in ce mai dese. Mai exact, Google vrea sa introduca instrumente noi, bazate pe inteligența artificiala, care sa detecteze escrocheriile.Aceste instrumente, folosind inteligența artificiala, vor putea identifica…

OpenAI pregatește lansarea unui motor de cautare pe 9 mai pentru a concura cu GoogleOpenAI, companie susținuta de Microsoft, ar putea aduce o schimbare majora pe piața motoarelor de cautare.

ChatGPT de la OpenAI se confrunta cu o concurența serioasa, pentru ca rivalul companiei, Anthropic, aduce chatbot-ul sau Claude pe iPhone.

Dezvoltarea puternica a Inteligenței Artificiale va duce la dispariția multor locuri de munca, in special a celor cu caracter repetitiv.