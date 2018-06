Stiri pe aceeasi tema

- Sunt bombardat cu mailuri de la ”mag”-uri și ”mega-mag”-uri online sau ”on-real”. Regulamentul General (UE) 2016 – 2019 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date – adica așa-zisul GDPR – produce…

- Datele a peste 112.000 de utilizatori Facebook din România probabil au fost accesate ilegal de compania de consultanta Cambridge Analytica, anunta reteaua de socializare online.

- Datele a 2,7 de milioane de utilizatori Facebook din tarile Uniunii Europene au fost accesate ilegal de compania de consultanta britanica Cambridge Analytica, anunta Comisia Europeana, potrivit Mediafax. “Facebook ne-a confirmat ca datele a pana la 2,7 milioane de europeni ...

- Datele a 87 de milioane de utilizatori Facebook, majoritatea din Statele Unite, probabil au fost accesate ilegal de compania de consultanta britanica Cambridge Analytica, anunta firma de socializare online, informeaza BBC News online.

- CEO-ul Apple, Tim Cook (57 de ani), l-a "ințepat" pe Mark Zuckerberg (33 de ani), in cazul scandalului in care este implicat Facebook, afirmand, printre altele, ca "eu nu aș fi fost niciodata in situația lui".