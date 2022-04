Stiri pe aceeasi tema

- Romania va dona Curții Penale Internaționale 100 de mii de euro pentru a sprijini anchetarea crimelor comise de Armata Rusa in Ucraina. Decizia vine dupa ce ieri, Consiliul European a decis sa ajute investigatorii ucraineni cu bani și echipamente pentru a ajuta la descoperirea victimelor ucise și stabilirea…

- UPDATE 00.30 - Se pregatește asaltul orașului Odesa, anunța The Kyiv Independent . Și Ministerul britanic de aparare confirma. Desantul naval, terestru și aerian , in cateva ore. UPDATE 23.30 - O drona militara, posibil cu insemne rusești, s-a prabușit in Romania , intr-o localitate din Bistrița-Nasaud,…

- Moscova a dat publiciratii numele tarile responsabile pentru „actiuni ostile impotriva Rusiei” sau „neprietenoase”, cum le numeste Vladimir Putin. Lista cuprinsa intr-un decret al Consiliului de Ministri al Rusiei include toate tarile Uniunii Europene, Australia, Marea Britanie, Islanda, Canada, Liechtenstein,…

- Mai multe state occidentale, printre care Marea Britanie si SUA, au cerut Interpol sa suspende Rusia din randurile organizatiei, a anunțat ministrul de interne britanic, Priti Patel. Alaturi de Marea Britanie si Statele Unite, Canada, Australia si Noua Zeelanda au cerut „suspendarea imediata a accesului…

- Mai multe tari occidentale, printre care Marea Britanie si Statele Unite, au cerut Interpolului sa suspende Rusia din randurile acestei organizatii, a declarat ministrul britanic de interne Priti Patel, citat de AFP. Pe langa Marea Britanie și Statele Unite, Canada, Australia și Noua Zeelanda au cerut…

- SUA iau in considerare mutarea ambasadei din Ucraina. Doi oficiali americani au declarat, sub rezerva anonimatului, ca Polonia este cea mai probabila destinație temporara, informeaza Bloomberg . Purtatorii de cuvant ai Departamentului de Stat și ai Consiliului Național de Securitate au refuzat sa comenteze…

- Ziua indragostitilor sau Valentine's Day este sarbatorita, in fiecare an, la data de 14 februarie, cu precadere in Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Canada si Australia. In timp, a fost adoptata in mai multe tari europene.

- Guvernul israelian a decis vineri „sa evacueze familiile diplomatilor si personalului ambasadei sale in Ucraina” din cauza escaladarii tensiunilor ruso-occidentale legate de Ucraina, informeaza Hotnews . Ministerul israelian de externe a recomandat, de asemenea, intr-un comunicat adresat cetatenilor…