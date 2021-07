Apple estimează cerere cu 20% mai mare pentru viitoarea generație de iPhone - presă Apple a solicitat furnizorilor sa produca anul acesta 90 de milioane de unitați din noua generație de iPhone ce va fi lansata la toamna, dupa ce în ultimii ani cifra a fost în jurul a 75 de milioane, scrie Bloomberg. Sunt semne ca Apple se așteapta la o cerere mai mare pentru noua generație de iPhone care va aduce îmbunatațiri la nivel de camera, de procesor și de ecran. Compania și-a luat masuri pentru a nu mai afectata de criza procesoarelor.



Este de așteptat ca Apple sa anunțe în septembrie noile iPhone-uri, mai repede decât anul trecut când anunțul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

