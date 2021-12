Stiri pe aceeasi tema

- Principalele crypromonede de pe piața, Bitcoin și Ethereum au scazut, brusc, sambata, dupa ce, pe piața, s-au lichidat cryptomonede in valoare de un miliard de dolari. Vanzarea masiva vine pe fondul unei saptamani volatile pentru piețele financiare in contextul ingrijorarilor privind macroeconomia,…

- Fostul director al gigantului bancar Citigroup, Vikram Pandit, a afirmat intr-un interviu acordat Bloomberg ca in cel mult trei ani fiecare banca mare sau companie de investitii se va gandi activ daca ar trebui sa tranzactioneze „active legate de criptomonede”.

- Președintele Chinei, Xi Jinping, a spus intr-un mesaj video difuzat la ceremonia de deschidere a celei de-a 4-a ediții a Expoziției Internaționale de Importuri ca țara sa iși menține hotararea de a impartași oportunitațile cu intreaga lume și de a crește nivelului deschiderii spre exterior. La actuala…

- Gigantul imobiliar chinez Evergrande este tot mai aproape de colaps, iar guvernul de la Beijing pare sa nu mai fie dispus sa salveze compania. Falimentul Evergrande va avea ample efecte globale, mai ales in condițiile in care economia Chinei se bazeaza masiv pe sectorul imobiliar, care are o valoare…

- O companie din domeniul educatiei digitale, fondata in urma cu 9 ani de trei studenti din Noua Zeelanda, si-a surprins angajatii cu o prima de 10.000 dolari neozeelandezi (aproape 6.200 de euro), in semn de multumire, relateaza The Guardian.

- Producatorul auto Tesla a depașit o valoare de piața de 1.000 de miliarde de dolari, devenind astfel a cincea firma de acest tip care atinge aceasta borna, scrie BBC. Acțiunile producatorului de automobile electrice au urcat luni cu 12,6% dupa ce a incheiat un acord pentru vanzarea a 100.000…

- Compania SpaceX a lui Elon Musk a depașit o valoare de piața de 100 de miliarde de dolari in urma unei vanzari de acțiuni de catre investitorii existenți, anunțata in aceasta saptamana, conform CNBC. SpaceX a lui Elon Musk atinge o evaluare de 100 de miliarde de dolari dupa o vanzare secundara…